Футбольные клубы «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ

Фото: twitter.com / ФК «Крылья Советов» Самара

Российская футбольная премьер-лига удовлетворила на заседании 24 мая заявления клубов «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» на участие в чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

— «Крылья Советов» вернулись в РПЛ после сезона в Олимп-ФНЛ, — говорится в сообщении лиги.

До этого самарская команда выступала в Премьер-лиге в течение трех разных периодов — с 2002 по 2020 год. Наивысшей для себя награды футболисты из Самары были удостоены в 2004 году. Тогда «Крылья Советов» выиграли бронзовые медали.

Отмечается, что в этом сезоне ФК «Нижний Новгород» дебютирует в РПЛ. С сезона 2017–2018 нижегородская команда также играла в ФНЛ.

Ранее стало известно, что клуб «Локомотив» продлил контракт с главным тренером Марко Николичем.

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