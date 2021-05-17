Александр Петров поздравил «Спартак» с выходом в отбор Лиги чемпионов

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Актер Александр Петров поздравил московский футбольный клуб «Спартак» с получением права сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» занял второе место в РПЛ и выступит в отборе Лиги чемпионов.

В своем Instagram Петров опубликовал фотографию со стадиона, на котором проходил матч красно-белых с грозненским «Ахматом» в рамках заключительного тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2. В итоге «Спартак» занял второе место в таблице чемпионата.

В подписи к снимку Петров поздравил команду с возвращением в Лигу чемпионов.

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