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Лицензии УЕФА на право выступать в еврокубках получили 11 клубов из России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Лицензии УЕФА на право выступать в еврокубках получили 11 клубов из России

Иван Юминов

Спорт

Лицензии Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на право выступать в еврокубках получили 11 клубов из России. Об этом сообщили в РФС в пятницу, 14 мая.

На сезон 2021/22 лицензии получили «Локомотив», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Рубин», «Сочи», «Динамо», «Ростов», «Краснодар», «Ахмат» и «Крылья Советов», отмечается на сайте РФС.

Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» в девятый раз стал обладателем Кубка России.

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