Московский «Локомотив» в девятый раз стал обладателем Кубка России

Фото: Twitter / fclokomotiv

Футболисты столичного «Локомотива» одержали победу над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

В составе победителей отличились Франсуа Камано (15-я минута), Федор Смолов (48-я, пенальти) и Мурило (84-я). «Крылья» смогли ответить только голом Владислава Сарвели (22-я).

Эта победа принесла «Локомотиву» девятый Кубок России — чаще столичной команды этот трофей не выигрывал никто. Кроме того, это первый титул для наставника команды Марко Николича.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу.

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