Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московский «Локомотив» в девятый раз стал обладателем Кубка России
Фото: Twitter / fclokomotiv

Московский «Локомотив» в девятый раз стал обладателем Кубка России

Иван Юминов

Спорт

Футболисты столичного «Локомотива» одержали победу над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

В составе победителей отличились Франсуа Камано (15-я минута), Федор Смолов (48-я, пенальти) и Мурило (84-я). «Крылья» смогли ответить только голом Владислава Сарвели (22-я).

Эта победа принесла «Локомотиву» девятый Кубок России — чаще столичной команды этот трофей не выигрывал никто. Кроме того, это первый титул для наставника команды Марко Николича.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу.

Читайте также: «Аякс» переплавил свой трофей в сувениры для болельщиков

ФК «Локомотив»Кубок России по футболу«Крылья Советов»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Все мнения
О проекте