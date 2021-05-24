«Прилетает по сей день»: Цискаридзе рассказал, что хотел бы изменить в прошлом

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе ответил на вопрос, что бы он поменял в своем прошлом, если бы мог.

— Я вырос в семье и не видел конфликтов, у нас дома никто не ругался и не обманывал. Я был открытый достаточно долго, и надо было, конечно, держать язык за зубами и молчать побольше. Мальчик я язвительный был, с юмором, мне за это прилетает и по сей день. Реагируй, но молча, — заявил Цискаридзе.

Он вспомнил, что мать ему часто читала отрывок из «Онегина», где главный герой говорил Татьяне: «Учитесь властвовать собою;//Не всякий вас, как я, поймет;//К беде неопытность ведет».

Интервью в ходе марафона «Новое знание» в Москве.

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