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«Важное место»: Цискаридзе поделился снимком 25-летней давности
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Важное место»: Цискаридзе поделился снимком 25-летней давности

Виктория Родимкина

Звезды

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в День святителя Николая опубликовал на свой странице в Instagram снимок, который он сделал ровно 25 лет назад.

Артист отметил, что этот праздник в его семье почитают особенно. В этот день 25 лет назад, по словам Цискаридзе, он был в Мцхете, недалеко от Тбилиси. Там есть древнейший монастырь Джвари, откуда открывается вид на две реки — Арагви и Кура, которые сливаются в одну.

— Святителю Николаю, как особенно почитаемому в православии, посвящен не один праздник. Его вспоминают 19 декабря и сегодня — 22 мая. В моей семье оба праздника всегда любили и относились к ним по-особенному. И сегодня мне сразу вспомнилось одно столь же особое и важное место, — написал Цискаридзе.

По словам артиста, народ Грузии, уверовав молитвам и чудесам Святой Нино, принял первое крещение в этом месте, в водах реки Арагви.

Николай Цискаридзе также поздравил своих подписчиков с этим праздником. А они в ответ написали артисту много добрых слов.

«Взаимно, Николай!»; «С именинами вас, Николай!»; «Дай бог светлого и прекрасного в вашей жизни!»; «Поздравляю вас с именинами! Храни Господь!» — написали комментаторы.

Ранее Николай Цискаридзе назвал две составляющие бесподобной карьеры.

Читайте также: Цискаридзе рассказал, как относится к критике Кабаевой, и опубликовал архивное видео с ней

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