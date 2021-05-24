Биолог разъяснил правила поведения при авариях с участием лосей

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Сезонная активность лосей может сказаться на росте количества дорожных аварий с их участием. Что нужно делать при встрече с этим диким животным на проезжей части, объяснил биолог Павел Глазков.

Большая популяция лосей особенно характерна для Финляндии. При этом дорожно-транспортные происшествия с участием этих животных случаются там реже, чем в других странах. Это связано с тем, что там установлены специальные переходы в местах, где лоси появляются чаще всего. Помимо этого, в Европе вдоль автомобильных трасс устанавливают заборы. Водителю, который сбил лося, категорически нельзя скрываться с места аварии с тушей в багажнике.

— Если человек заберет тушу, то он попадает под уголовную ответственность. В России животный мир принадлежит государству. Поэтому в подобных случаях необходимо вызвать государственную инспекцию и оплатить штраф, — объяснил Павел Глазков.

Сумма данного наказания составляет 80 тысяч рублей. Она может увеличиться, в случае если водитель сбил, к примеру, беременную самку. Кроме того, покидание места ДТП расценивается, как преступление, отмечает ФАН.

Помимо этого, биолог объяснил, как, по его мнению, нужно защищать диких животных и сохранять их редкие виды. Например, он считает, что создание особо охраняемых природных территорий является крайне важным фактором. По его словам, человек представляет собой единственного представителя животного мира, который наносит вред природе. Поэтому надо создавать особо охраняемые природные территории.

— В настоящее время образование сети особо охраняемых природных территорий является самым эффективным способом сохранения дикой природы, — подчеркнул Павел Глазков.

Он также добавил, что сохранение редких видов животных тесно связано с сохранением их среды обитания, отмечает Nation News. Благодаря таким зонам, по мнению эксперта, удастся увеличить численность животных и привести к росту биоразнообразия.

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