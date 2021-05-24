Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно, куда поедут россияне на поездах в июне
Фото: pixabay.com

Стало известно, куда поедут россияне на поездах в июне

Елена Фролова

Туризм

Жители России оформили множество билетов на путешествия по железной дороге в июне. Средний чек на поездку в одну сторону составил немногим более трех тысяч рублей. Самым популярным направлением является Москва — Санкт-Петербург. Такие данные предоставил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

Уточняется, что по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года июньский средний чек остался практически без изменений. Он снизился лишь на два процента. Из столицы в город на Неве оформляется порядка 12 процентов от всех билетов. Подобное путешествие обойдется туристам в среднем в 2,9 тысячи рублей. На втором месте по популярности находится направление Москва — Анапа. Средняя стоимость равна 4,2 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров маршрут Москва — Казань. Средний чек на данном направлении составляет 2,7 тысячи рублей, передают «Вести Подмосковья».

Из Санкт-Петербурга, кроме Москвы, чаще всего оформляют билеты в Симферополь и Анапу. Дорога до этих городов в среднем обходится в 4,9 тысячи и 4,6 тысячи рублей соответственно.

Читайте также: Названы страны, которые заинтересовали россиян после возобновления авиасообщения

билетпутешествиежелезная дорога
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Все мнения
О проекте