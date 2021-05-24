Стало известно, куда поедут россияне на поездах в июне

Фото: pixabay.com

Жители России оформили множество билетов на путешествия по железной дороге в июне. Средний чек на поездку в одну сторону составил немногим более трех тысяч рублей. Самым популярным направлением является Москва — Санкт-Петербург. Такие данные предоставил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

Уточняется, что по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года июньский средний чек остался практически без изменений. Он снизился лишь на два процента. Из столицы в город на Неве оформляется порядка 12 процентов от всех билетов. Подобное путешествие обойдется туристам в среднем в 2,9 тысячи рублей. На втором месте по популярности находится направление Москва — Анапа. Средняя стоимость равна 4,2 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров маршрут Москва — Казань. Средний чек на данном направлении составляет 2,7 тысячи рублей, передают «Вести Подмосковья».

Из Санкт-Петербурга, кроме Москвы, чаще всего оформляют билеты в Симферополь и Анапу. Дорога до этих городов в среднем обходится в 4,9 тысячи и 4,6 тысячи рублей соответственно.

Читайте также: Названы страны, которые заинтересовали россиян после возобновления авиасообщения