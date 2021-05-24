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Международная выставка архитектуры и дизайна откроется в июне
Фото: Пресс-служба «АРХ Москва»

Международная выставка архитектуры и дизайна откроется в июне

Эвелина Василькова

Афиша

XXVI Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» пройдет в Москве. Это лучшая платформа для установления контактов в сфере архитектуры, дизайна, девелопмента и строительства. На выставке будут представлены более 200 участников: отечественные и зарубежные архитектурные студии, дизайн-бюро, профильные учебные заведения, производители и дистрибьюторы эксклюзивных материалов.

В рамках деловой программы состоится целая серия мероприятий, посвященных градостроительной политике города Москвы. Также выставка включает в себя международные экспозиции, демонстрирующие опыт зарубежных коллег, и ряд региональных экспозиций.

В центре внимания выставки — идеи Москвы в системе координат «Настоящее. Будущее. Идеальное». Дискуссионные залы АРХ Москвы превратятся на время выставки в исследовательские лаборатории по переосмыслению языка архитектуры как языка идей и прорывов.

«АРХ Москва — 2021» приглашает к разговору о том, как, откуда и зачем появляются новые идеи, как устроен мир идей, в каких взаимоотношениях он находится с материальным миром, как придумывается и рождается будущее и как будущее придумывает нас. Традиционный взгляд архитектора на мироустройство дополняется оптикой философа, художника, ученого.

Мероприятие пройдет в комплексе «Гостиный двор» с 3 по 6 июня.

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