«Ну и для бодрости!»: Арзамасова показала поклонникам новый образ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская актриса Елизавета Арзамасова поделилась с поклонниками новым образом. Фотографию она выложила в своем Instagram-аккаунте.

Актриса показала снимок, где она в строгом вечернем платье сидит на сцене перед красным занавесом.

— Ну и для бодрости! — подписала артистка.

Поклонники оценили образ Арзамасовой и оставили в комментариях комплименты актрисе. «Великолепный образ! Спасибо, Лиза, что радуете и себя, и нас (своими фото) таким разнообразием стилей и нарядов! Все просто супер!»; «Бесподобная Елизавета»; «Вау! Голливуд в лучших традициях».

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