«Как семейная жизнь?»: Елизавета Арзамасова показала забавное фото с мужем

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российская актриса Елизавета Арзамасова описала семейную жизнь забавной фотографией. Ее актриса опубликовала на своей страничке в Instagram.

Актриса выложила фото с мужем Ильей Авербухом, пара стоит на театральной сцене и что-то обсуждает. Арзамасова на фотографии примерила образ клоуна, надев красный накладной нос и бумажный колпак.

— Вы все спрашиваете, как семейная жизнь? Ну... Вот так, — написала актриса под фотографией.

Подписчики восторгаются яркой парой.

«Вы просто чудесны!»; «Лиза и Илья вы просто прекрасная пара. Счастья вам, тепла и благополучия на долгие годы»; «Прекрасная семья», — написали они под фотографией артистки.

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