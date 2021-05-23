Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Как семейная жизнь?»: Елизавета Арзамасова показала забавное фото с мужем
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

«Как семейная жизнь?»: Елизавета Арзамасова показала забавное фото с мужем

Евгения Владимирова

Звезды

Российская актриса Елизавета Арзамасова описала семейную жизнь забавной фотографией. Ее актриса опубликовала на своей страничке в Instagram.

Актриса выложила фото с мужем Ильей Авербухом, пара стоит на театральной сцене и что-то обсуждает. Арзамасова на фотографии примерила образ клоуна, надев красный накладной нос и бумажный колпак.

— Вы все спрашиваете, как семейная жизнь? Ну... Вот так, — написала актриса под фотографией.

Подписчики восторгаются яркой парой.

«Вы просто чудесны!»; «Лиза и Илья вы просто прекрасная пара. Счастья вам, тепла и благополучия на долгие годы»; «Прекрасная семья», — написали они под фотографией артистки.

Читайте также: «Каждое слово — верное»: Арзамасова подняла тему бережного отношения к жизни

Российские звездыЛиза АрзамасоваИлья Авербух
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте