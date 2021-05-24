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Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на ЧМ, уступив словакам
Фото: twitter/russiahockey

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на ЧМ, уступив словакам

Кирилл Николаев

Спорт

Cборная России по хоккею уступила команде Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в понедельник, 24 мая, в Риге и завершилась со счетом 3:1 в пользу словаков.

У победителей шайбы забросили Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога. Сборная России ответила лишь точным броском Александра Барабанова.

Российские хоккеисты впервые проиграли на этом турнире, а команда Словакии победила во всех трех встречах. В следующем матче сборная России 26 мая сыграет со сборной Дании.

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