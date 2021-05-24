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Заявка сборной России по хоккею закроется после приезда Тарасенко, Орлова и Самсонова
Фото: twitter.com/russiahockey

Заявка сборной России по хоккею закроется после приезда Тарасенко, Орлова и Самсонова

Полина Долганова

Спорт

Сборная России по хоккею будет окончательно сформирована после прибытия в расположение команды голкипера Ильи Самсонова, защитника Дмитрия Орлова и нападающего Владимира Тарасенко. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Ранее сообщалось, что трое хоккеистов согласились участвовать в чемпионате мира в Латвии в составе российской сборной. Отмечается, что спортсмены прибудут в Ригу в течение нескольких дней.

— Главное, чтобы ребята сейчас приехали. Мы уже отправили официальные письма, находимся на связи с клубами и генеральными менеджерами, поэтому дожидаемся игроков, и наша заявка закрывается, — добавил Ротенберг в разговоре ТАСС.

Напомним, хоккеисты Тарасенко, Орлов и Самсонов играют в НХЛ в составе команд «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз».

На данный момент сборная России занимает почетное первое место в турнирной таблице по результатам двух матчей. Первенство планеты проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Ранее стало известно, что капитан американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Латвии из-за большого количества травм, полученных в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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