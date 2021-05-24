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Зону публичного просмотра матчей Евро-2020 организуют в Лужниках
Фото: spartak-fanat.ru

Зону публичного просмотра матчей Евро-2020 организуют в Лужниках

Полина Долганова

Спорт

Зону публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу организуют в столичном спортивном комплексе Лужники. Об этом сообщил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Он отметил, что зона будет открыта в первый день чемпионата.

Уточняется, что на площадке будут соблюдены все необходимые меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

— На фан-зону у нас будет открыта регистрация как для всех желающих, так и для средств массовой информации. Это важно для того, чтобы контролировать меры по безопасности, — приводит слова Кондаранцева РИА Новости.

Руководитель департамента добавил, что никаких сложностей в получении аккредитации быть не должно.

Напомним, матчи чемпионата Европы по футболу пройдут с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах. Семь матчей турнира состоятся в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что художник Покрас Лампас создаст оформление чемпионата Европы-2020 в Петербурге.

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