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Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею
Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею

Полина Долганова

Спорт

Капитан американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Латвии из-за большого количества травм, полученных в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Коллеги Овечкина по клубу — российские хоккеисты Илья Самсонов и Дмитрий Орлов — готовы помочь национальной команде и побороться в ее составе за главный приз первенства планеты.

В настоящее время ФХР занимается проработкой деталей перелета российских хоккеистов в Латвию.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею обыграла Великобританию в матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 7:1.

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Спорт#Хоккейчемпионат мира
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