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Россиянин Илья Бородин победил на 400-метровке комплексным плаванием на ЧЕ
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россиянин Илья Бородин победил на 400-метровке комплексным плаванием на ЧЕ

Илья Ашуров

Спорт

Россиянин Илья Бородин завоевал золотую медаль в заплыве на 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

В финале 18-летнему российскому спортсмену удалось обновить юниорский рекорд мира, его результат на дистанции составил 4 минуты 10,02 секунды. Вторым приплыл итальянец Альберто Раццетти, третьим — британец Макс Литчфилд.

Ранее россиянка Мария Каменева выиграла бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште по итогам повторного заплыва.

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#Плаваниезолотая медальЧемпионат Европы
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