Валерий Брагин прокомментировал победу сборной России по хоккею над Великобританией
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу российской команды над Великобританией на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Игра состоялась в субботу, 22 мая.
Сборная России по хоккею обыграла команду Великобритании во втором матче группового этапа первенства планеты в Риге. Встреча завершилась со счетом 7:1.
По словам Брагина, в прошедшем матче стало полезным использование большинства. Кроме того, встреча дала возможность хоккеистам подготовиться к следующей игре.
Тренер также отметил, что российская сборная разбирает каждого соперника, но наибольший акцент делает на подготовку к игре со Швецией, пишет РИА Новости.
Это уже вторая победа сборной России в текущем чемпионате мира. Следующий матч с участием российской национальной команды состоится 24 мая. В этот день подопечные тренера Валерия Брагина сыграют со сборной Словакии.
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