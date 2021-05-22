Валерий Брагин прокомментировал победу сборной России по хоккею над Великобританией

Фото: Официальный сайт ХК СКА

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу российской команды над Великобританией на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Игра состоялась в субботу, 22 мая.

Сборная России по хоккею обыграла команду Великобритании во втором матче группового этапа первенства планеты в Риге. Встреча завершилась со счетом 7:1.

По словам Брагина, в прошедшем матче стало полезным использование большинства. Кроме того, встреча дала возможность хоккеистам подготовиться к следующей игре.

Тренер также отметил, что российская сборная разбирает каждого соперника, но наибольший акцент делает на подготовку к игре со Швецией, пишет РИА Новости.

Это уже вторая победа сборной России в текущем чемпионате мира. Следующий матч с участием российской национальной команды состоится 24 мая. В этот день подопечные тренера Валерия Брагина сыграют со сборной Словакии.

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