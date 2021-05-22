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Валерий Брагин прокомментировал победу сборной России по хоккею над Великобританией
Фото: Официальный сайт ХК СКА

Валерий Брагин прокомментировал победу сборной России по хоккею над Великобританией

Анастасия Волоснова

Спорт

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу российской команды над Великобританией на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Игра состоялась в субботу, 22 мая.

Сборная России по хоккею обыграла команду Великобритании во втором матче группового этапа первенства планеты в Риге. Встреча завершилась со счетом 7:1.

По словам Брагина, в прошедшем матче стало полезным использование большинства. Кроме того, встреча дала возможность хоккеистам подготовиться к следующей игре.

Тренер также отметил, что российская сборная разбирает каждого соперника, но наибольший акцент делает на подготовку к игре со Швецией, пишет РИА Новости.

Это уже вторая победа сборной России в текущем чемпионате мира. Следующий матч с участием российской национальной команды состоится 24 мая. В этот день подопечные тренера Валерия Брагина сыграют со сборной Словакии.

Ранее стало известно, что «Атлетико» стал чемпионом Испании по футболу.

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