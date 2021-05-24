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В этот вторник православные христиане почитают святителя Епифания. Обычно в этот день зацветает рябина, поэтому в народном календаре день назван Рябиновка, или Епифанов день.

Считалось, что незамужней девушке 25 мая не стоит надевать черную одежду, это предрекало скорую смерть будущего супруга. Лучше всего надеть красную одежду, чтобы привлечь в свою жизнь любовь и радость. Приметы запрещали употреблять спиртные напитки в этот день. Считалось, что темные силы нападут на вас и будут дурманить вам голову.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Одежда какого цвета принесет женщине радость и любовь 25 мая

Приметы погоды обещали жаркое лето, если утром в этот день была ясная заря. Если много майских жуков увидите, то лето будет засушливым. Если рябина поздно цветет, то осень будет поздней.

В этот день отмечаются День филолога в России и День Нерпенка.

152 года назад было открыто здание Венской оперы, 64 года назад торжественно открылась крупнейшая в СССР гостиница «Украина».

В этот день родились советский космонавт Георгий Гречко, актеры Олег Даль, Александр Калягин, телеведущий Александр Гуревич, певица Кристина Орбакайте.

Именины отмечают Иван, Федор, Денис, Евдокия, Герман, Петр.

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