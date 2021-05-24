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Места для купания в Москве перед началом лета проверит Роспотребнадзор
Хамовники / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Места для купания в Москве перед началом лета проверит Роспотребнадзор

Юлия Павлушова

Город

Подготовка к летнему сезону 11 зон отдыха на водоемах столицы находится под контролем специалистов Роспотребнадзора. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед началом летнего сезона ежедневно проводятся лабораторные исследования воды и песка с пляжных участков, детских, спортивных площадок. Кроме того, места отдыха проходят акарицидную обработку против клещей.

Уточняется, что приемку к летней эксплуатации проходят зоны для купания Серебряный бор — 2, Серебряный бор — 3, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, Тропарево, а также пляж Левобережный, Озеро Белое, Путяевский пруд №1, Мещерское и Большой садовый пруд.

Кроме того, Роспотребнадзор проверяет 45 зон отдыха без мест для купания.

Ранее москвичам напомнили, как вести себя на особо охраняемых природных территориях.

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РоспотребнадзорСтоличные водоемыМосква
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