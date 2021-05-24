Минздрав: Каждый четвертый житель России курит

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Каждый четвертый россиянин курит, но распространенность потребления табака снизилась. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны в понедельник, 24 мая.

— Распространенность потребления табака среди взрослых снизилась на 14 процентных пунктов (с 39,4 процента в 2009 году до 25 процентов в 2020 году), — отмечается на сайте министерства.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.

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