Москвичи на уличном голосовании поддержали идею бесплатных лекарств пенсионерам

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Акция «Круглый выбор» в поддержку предложения об обеспечении пенсионеров бесплатными лекарствами прошла в Южном округе Москвы.

Волонтеры устроили открытое уличное голосование, предлагая жителям высказаться «за» или «против» инициативы члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева. В установленные стилизованные урны предлагалось раздельно складывать белые и черные шары, символизирующие положительные и отрицательные мнения москвичей. Горожане охотно откликнулись на возможность поучаствовать в мероприятии: с начала голосования и до его окончания прошло не более получаса, а весь запас белых «бюллетеней» был уже израсходован.

— Не было ни одного человека, который проголосовал бы против бесплатных лекарств для пенсионеров. Сегодня представители старшего поколения тратят на медицинские препараты примерно 10 процентов от своей и так небольшой пенсии. Чем старше человек, тем внимательнее ему нужно относиться к своему здоровью. Но у многих просто нет возможности купить все, что прописывают врачи. Бесплатное лекарственное обеспечение должно быть доступно каждому пенсионеру, независимо от толщины его кошелька, — отметил Евгений Нифантьев.

Также автор идеи заявил о дальнейшем исследовании мнения москвичей о предложенной инициативе. В частности, предполагается в ближайшее время запустить опрос в социальных сетях, чтобы выявить отношение к проблеме в среде молодежи и лиц среднего возраста.

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