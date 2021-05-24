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Тележурналист Баженов призвал общественные организации контролировать озеленение Москвы
Фото: Максим Манюров

Тележурналист Баженов призвал общественные организации контролировать озеленение Москвы

Павел Гриднев

Общество

Лидер общественного движения Тимофей Баженов считает, что Европейский день парков — это отличный повод напомнить жителям столицы, что будущее зон отдыха и озеленение города должны контролироваться общественными движениями и экологическими организациями.

— В День парков нелишне вспомнить, что в Москве насчитывается более 700 парков и скверов. В этом году власти нашего города планируют благоустройство 106 зон отдыха, и очень важно, чтобы при проведении работ были услышаны пожелания жителей. Мы вправе требовать, чтобы общественные зоны для прогулок выглядели так, как того хотим мы, — сказал Баженов.

Он отметил, что при озеленении парковых территорий необходимо обеспечить безопасность граждан. Детские площадки должны соответствовать всем требованиям эксплуатации. И в данном вопросе важную роль могут сыграть общественные движения и экологические организации.

— Мы ежедневно поднимаем вопросы экологии на всевозможных встречах, форумах и так далее. Это важная тема, потому что только от нас зависит, в каком мире будут жить наши дети — в красивом, зеленом или же в сером, переполненным мусором. Москва — один из самых зеленых мегаполисов мира и только в наших руках есть все силы, чтобы и дальше делать город лучше, — подчеркнул Тимофей Баженов.

Известный журналист считает, что День парков — это отличный повод внести свой вклад в озеленение столицы.

— Заниматься благоустройством парковых зон должны общественные движения и экологические организации, в состав которых войдут неравнодушные граждане. На мой взгляд, только таким образом Москва сможет наращивать обороты озеленения, что благоприятно скажется на состоянии окружающей среды, — подчеркнул Тимофей Баженов.

День парков отмечается во многих странах 24 мая, а впервые его начали праздновать в 1999 году. Цель Дня парков — напомнить жителям города о важности бережного отношения к природным зонам.

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