Журналист Баженов призывает жителей Москвы высаживать деревья в рамках всероссийской акции

Фото: Максим Манюров

Лидер Общественного движения и известный тележурналист Тимофей Баженов принял участие в акции «Сад памяти» и призывает москвичей присоединиться и посадить дерево.

— Любовь к Родине начинается с любви к природе. Нельзя любить свою страну, при этом наплевательски относиться к окружающей среде. В рамках акции «Сад памяти» мы хотим напомнить москвичам не только о тех жертвах, которые были понесены нашим народом в годы Великой Отечественной войны, но и о проблемах экологии, —сказал Тимофей Баженов.

Он подчеркнул, что если каждый москвич посадит хотя бы по одному дереву, то столица станет одним из самых зеленых мегаполисов планеты.

В России делается все для того, чтобы сохранить историческую правду и не позволить исказить роль нашей страны в борьбе против фашизма. Символичным акцию делает то, что через месяц, 22 июня, состоится памятная дата — 80 лет с начала Великой Отечественной войны.

Лидер общественного движения напомнил, что Москва ежегодно попадает в списки самых озелененных городов мира. С 2011 года в столице высадили около 800 тысяч деревьев и более 8,5 миллиона кустарников. Ученые установили, что за 365 дней зеленые насаждения поглощают более миллиарда тонн углекислого газа. В настоящее время в рамках акции «Сад памяти» было высажено 15 миллионов деревьев. Количество участников движения постоянно растет.

— Я считаю, что подобные акции помогут воспитать в молодых людях чувство ответственности, любовь к родному городу и природе Москвы, — подчеркнул Баженов.

Акция по посадке деревьев прошла в национальном парке «Лосиный остров» и приурочена к Международному форуму «Экология», который пройдет в Москве 24–25 мая, в рамках Всероссийской акции «Сад памяти».

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