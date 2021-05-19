Журналист Баженов предложил размещать фермерскую продукцию в гипермаркетах на льготных условиях

Фото: Максим Манюров

Лидер общественного движения и известный телеведущий Тимофей Баженов выступил в Совете Федерации с инициативой по защите местных сельхозпроизводителей.

— Когда ретейлеры говорят о том, что у местных производителей высокая цена, маленькие объемы или плохая упаковка, мы должны понимать, почему такая ситуация вырисовывается. Часто получается так, что товары огромных партий бывают существенно ниже по цене, но гораздо ниже по качеству, чем фермерские продукты. Поэтому необходимо предоставлять некрупным, местным сельхозпроизводителям возможность реализации своих товаров в гипермаркетах, — сказал Тимофей Баженов.

Он добавил, что ретейлерами-монополистам гораздо выгоднее иметь дело с крупными поставщиками. Например, из Китая, которые могут прислать продукты любого объема, но низкого качества. Затем эта продукция переупаковывается и продается как российская.

— А когда мы приходим в супермаркет, то удивляемся, где же местные продукты, где качественная российская сельхозпродукция. Почему их нет? Да потому что полки уже заняты. Потому что торговые сети договорились с поставщиками, в том числе и с иностранными, для того чтобы это место занять, — сказал журналист.

По словам Баженова, ни поставщики-монополисты, ни ретейлеры не заинтересованы в конкуренции, не заинтересованы в развитии местного сельхозпроизводителя. Отсюда возникает необходимость предоставить местным фермерам и небольшим хозяйствам возможность льготного вхождения в торговые сети. И привлекать к этому процессу нужно и ретейл, и региональные администрации, и антимонопольную службу.

Такая инициатива была высказана Тимофеем Баженовым 19 мая 2021 года в Совете Федерации на заседании Комитета Палаты молодых законодателей по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Читайте также: Журналист Баженов предложил изучать экологию во всех школах