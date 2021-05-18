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Журналист Баженов предложил изучать экологию во всех школах
Фото: Максим Манюров

Журналист Баженов предложил изучать экологию во всех школах

Василий Плиткин

Общество

Лидер общественного движения и автор программ о природе Тимофей Баженов выступил с предложением сделать экологию обязательным предметом для изучения в школе.

— Если мы сами не научились жить в гармонии с природой, так хоть наши дети должны стать способными осознавать результаты своих поступков в отношении окружающей среды. Чтобы спасти страну от экологической катастрофы, нужно в каждом ребенке с самого раннего возраста формировать человека с экологическим мышлением. Это должно стать частью патриотического воспитания, — убежден Тимофей Баженов.

Журналист считает, что на наших глазах начинают сбываться слова датского ученого, нобелевского лауреата Нильса Бора, который сказал, что человечество погрязнет в отходах своей жизнедеятельности.

Правительство обещает в течение десяти лет решить проблему полной переработки мусора. Но дело не только в бытовых отходах. У нас в стране сбрасываются нечистоты в реки, отравляется питьевая вода, катастрофическими темпами вырубаются леса. Четверть населения России живет в городах, где загрязнение воздуха в 10 раз превышает санитарные нормы. В год каждый житель мегаполиса вдыхает по 50 килограммов вредных веществ.

— По данным экологов, только один житель нашей страны создает полкило мусора в день. Получается 182 килограмма в год. В итоге 146 миллионов жителей России оставляют ежегодно после себя 26 миллионов тонн отходов. В стране 11 миллионов свалок. Они занимают территорию 260 тысяч гектаров. Это территория размером с Москву, — посетовал Тимофей Баженов.

Процесс экологического воспитания молодежи может стать более последовательным. Для этого требуется разработать новые школьные программы эколого-патриотического воспитания.

Журналист добавил, что мы не в состоянии сформировать идеальную личность, но нам по силам воспитать поколение, которое будет относиться к нашей природе ответственно и бережно.

Такое заявление Тимофей Баженов сделал в рамках посещения «Зеленой олимпиады», организованной Департаментом образования и науки города Москвы в одной из школ Алексеевского района столицы.

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