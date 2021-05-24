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Следы наркотиков не были обнаружены у победителя Евровидения
Фото: ТАСС / Вечерняя Москва

Следы наркотиков не были обнаружены у победителя Евровидения

Анастасия Прохорова

Общество

Следы наркотических веществ не были обнаружены в организме вокалиста рок-группы Maneskin, которая победила на конкурсе «Евровидение». Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).

— Солист группы Maneskin также добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Никакого употребления наркотиков в зеленой комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее исполнителя Дамиано Давида подозревали в том, что во время конкурса он мог находиться под воздействием наркотиков. Это произошло в связи с тем, что на столе, за которым сидел певец, находились непонятные частицы, которые могли вдыхаться конкурсантом. Позже выяснилось, что на столе была разбита стеклянная бутылка или бокал, и певец пытался сдуть или смахнуть осколки.

Читайте также: Соседов объяснил успех итальянской группы Maneskin на Евровидении

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