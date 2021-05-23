Соседов объяснил успех итальянской группы Maneskin на «Евровидении»

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Итальянская рок-группа Maneskin, одержавшая победу на конкурсе «Евровидение», который прошел в Нидерландах прошлой ночью, «взяла зрителей исключительно своим эпатажем». Так в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» прокомментировал победу представителей этой страны музыкальный критик Сергей Соседов.

По мнению эксперта, итальянцы не вписались в общие тренды конкурса, но пришлись по вкусу музыкальным предпочтениям европейцев, поэтому и выиграли:

— Они не вписывались в общие тренды, поэтому, видимо, и одержали победу. Но лично я считаю, что по-настоящему победительницей должна была стать мальтийская певица Дестини Чукуньере. У нее шикарный вокал, она выступила прекрасно, эмоционально и затмила всех

Высказался критик и в адрес российской представительницы. Он отметил, что номер Манижи ему показался слабым

— Она просто оказалась в тренде благодаря провокационным мотивам и посылам о толерантности и стирании границ.

При этом Соседов еще раз отметил, что во время конкурса поддерживал 18-летнюю участницу из Мальты.

Напомним, победителем Евровидения в этом году стала Италия, второе и третье места заняли представители Франции и Швейцарии. Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») заняла девятое место.

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