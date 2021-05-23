Объявлен победитель Евровидения

Фото: facebook.com / Eurovision Song Contest

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Первое место на Евровидении — 2021 заняла группа Maneskin из Италии с песней «Zitti e buoni». Об этом объявили в воскресенье, 23 мая.

По сумме голосов жюри и зрительских голосов музыкальный конкурс выиграла Италия, набравшая 524 балла. Второе место заняла Барбара Прави из Франции с композицией «Voilа». Исполнитель из Швейцарии Gjon's Tears занял третье место.

Российская певица Манижа с 204 баллами стала девятой.

В первую десятку также вошли Исландия, Украина, Финляндия, Мальта, Литва и Греция.

Ранее Манижа рассказала, зачем приехала на Евровидение.

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