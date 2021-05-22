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«Горжусь, что пою на русском языке»: Манижа выступила с речью перед Евровидением
Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

«Горжусь, что пою на русском языке»: Манижа выступила с речью перед Евровидением

Анастасия Волоснова

Музыка

Певица Манижа накануне финала Евровидения заявила, что гордится исполнять на международном конкурсе композицию на русском языке. С соответствующей речью певица выступила в эфире Первого канала в субботу, 22 мая.

Исполнительница призналась, что никогда раньше не испытывала подобных эмоций и счастлива, что теперь ее слышат. Манижа подчеркнула, что ее радует дискуссия, развернувшаяся вокруг песни, с которой она выступает.

Звезда добавила, что она гордится тем, что на международном конкурсе может исполнить песню на русском языке.

— Несмотря ни на что, как бы ни сложится, я могу вам честно сказать, что я горжусь, что я нахожусь здесь, я горжусь, что я пою на русском языке. Я счастлива, когда меня слышат, а меня здесь слышат и понимают, — отметила певица.

В свою очередь мама певицы рассказала, как гордится своей дочерью. Поддерживать Манижу в финале конкурса будет также ее сестра и директор.

— Я буду смотреть на сцену, я горжусь тобой, ты сделала то, о чем мы с тобой мечтали. Большая сцена, большая трибуна и самое главное — чтобы ты показала то, что ты можешь, — обратилась мама Манижи к дочери.

Напомним, Манижа на конкурсе исполняет композицию «Русская женщина». Она вышла в финал Евровидения, который состоится 22 мая в Роттердаме.

Ранее Манижа рассказала, зачем приехала на Евровидение.

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музыкарусский языкМанижа
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