«Смелее стала?»: Кристина Асмус показала трюки на бревне

Фото: instagram/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус выложила видео, где показала упражнение на бревне из спортивной гимнастики. Ролик она опубликовала в Instagram-аккаунте.

— Я сейчас делаю по гимнастике то, что не могла сделать каких-то лет пять-восемь назад. Хотя от профессионального спорта все дальше и дальше. Я сейчас даже не про это видео говорю, здесь ерунда, — поделилась Асмус.

Актриса отметила, что на данный момент ей удается прыгать элементы гораздо сложнее, чем она выполняла в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

— И иногда сама себе удивляюсь. Интересно, почему так? Боль от гимнастики притупилась? Смелее стала? Азартней? — задумалась звезда.

Свои догадки на вопросы и комплименты актрисе поклонники оставили в комментариях под видео. «Знаешь, что никто не отругает. И что делаешь все по желанию, а не потому что надо»; «Огонь, ну кто еще так умеет женственно и с чувством юмора, горжусь»; «Я с тремя детьми — настоящая гимнастка, растянусь по кухне, впопыхах сяду на шпагат. Ох уж это материнство».

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