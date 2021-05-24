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ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Фото: Twitter / ПБК ЦСКА

ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Кирилл Николаев

Спорт

Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в понедельник, 24 мая, в Москве и завершилась со счетом 85:71 в пользу «красно-синих».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэниел Хэкетт. Он набрал 20 очков. У «Зенита» 18 очков на счету Кевина Пангоса.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 3–1 и вышел в финал Единой лиги ВТБ, где сыграет с казанским УНИКСом.

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