Кети Топурия показала новую фотографию с дочкой
Певица Кети Топурия выложила новый снимок с дочкой Оливией. Фотографией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Исполнительница выложила фотографию, где они с дочкой сидят за столом в самолете.
— Ее лицо, — подписала звезда, намекая на смешную улыбку малышки.
Поклонники певицы порадовали ее своими комментариями под постом, подчеркнув большое сходство ее и дочери. «Такая взрослая уже доченька»; «Копия!»; «Мини-Кети».
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