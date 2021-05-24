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Кети Топурия показала новую фотографию с дочкой
Фото: Официальная страница Кети Топурии в Instagram (https://www.instagram.com/keti_one_official/)

Кети Топурия показала новую фотографию с дочкой

Анастасия Прохорова

Звезды

Певица Кети Топурия выложила новый снимок с дочкой Оливией. Фотографией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница выложила фотографию, где они с дочкой сидят за столом в самолете.

— Ее лицо, — подписала звезда, намекая на смешную улыбку малышки.

Поклонники певицы порадовали ее своими комментариями под постом, подчеркнув большое сходство ее и дочери. «Такая взрослая уже доченька»; «Копия!»; «Мини-Кети».

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