Глава РПЦ назвал преступлением вмешательство политиков в дела церкви

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вмешательство политиков в церковные дела, пример которого — Украина, является преступлением перед народом. Такое мнение выразил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в обращении, опубликованном в связи с 75-летием Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Поздравляя сотрудников старейшего синодального учреждения РПЦ с праздником, предстоятель отметил, что отдел защищал церковные рубежи и играл важнейшую роль в выстраивании взаимоотношений нашей церкви с властями и общественностью других стран, с соотечественниками за рубежом, с поместными православными церквами и с представителями других религий.

Патриарх Кирилл отметил, что текущее время бросает РПЦ новые вызовы, наиболее злободневным является «раскол всемирного Православия, учиненный Константинопольским Патриархом, и порожденная этим необходимость дополнительных усилий для отстаивания целостности нашей Церкви».

Глава РПЦ подчеркнул, что попытка разрушить единство Русской Церкви в угоду геополитическим замыслам и сиюминутным выгодам является преступлением перед народом, перед будущими поколениями, поскольку «единство — исторический факт, важнейшая и неотъемлемая составляющая духовной и культурной общности наших братских народов — русских, украинцев, белорусов, молдаван, латышей, эстонцев и многих других», сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Православная церковь Украины (ПЦУ) «от начала и до конца» была политическим проектом США.

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