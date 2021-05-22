РПЦ увидела в ПЦУ американский политический проект

Фото: patriarchia.ru

Православная церковь Украины (ПЦУ) «от начала и до конца» была политическим проектом США. Об этом рассказал в субботу, 22 мая, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Митрополит отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой ПЦУ во время поездки в Киев, но не провел переговоры с другими религиозными лидерами. Иларион подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует о том, что ПЦУ — полностью американский проект.

— Это не то, что родилось в недрах церковной жизни — это то, что было создано американцами для того, чтобы в очередной раз воплотить тот принцип, которым они руководствуются: «разделяй и властвуй», — заявил Иларион.

По его словам, патриарх Константинопольский Варфоломей осуществил в Украине американский план, так как зависим от США.

Напомним, ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признают ПЦУ канонической.

Ранее РПЦ призвала не считать вакцинацию грехом.

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