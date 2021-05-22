Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
РПЦ увидела в ПЦУ американский политический проект
Фото: patriarchia.ru

РПЦ увидела в ПЦУ американский политический проект

Анастасия Волоснова

Религия

Православная церковь Украины (ПЦУ) «от начала и до конца» была политическим проектом США. Об этом рассказал в субботу, 22 мая, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Митрополит отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой ПЦУ во время поездки в Киев, но не провел переговоры с другими религиозными лидерами. Иларион подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует о том, что ПЦУ — полностью американский проект.

— Это не то, что родилось в недрах церковной жизни — это то, что было создано американцами для того, чтобы в очередной раз воплотить тот принцип, которым они руководствуются: «разделяй и властвуй», — заявил Иларион.

По его словам, патриарх Константинопольский Варфоломей осуществил в Украине американский план, так как зависим от США.

Напомним, ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признают ПЦУ канонической.

Ранее РПЦ призвала не считать вакцинацию грехом.

Читайте также: Зеленский продлил санкции против глав Крыма, ДНР, ЛНР и ряда россиян

РПЦСШАУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте