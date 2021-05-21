Зеленский продлил санкции против глав Крыма, ДНР, ЛНР и ряда россиян

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Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о бессрочном продлении санкций в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также ряда россиян. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса президента.

В перечне россиян, для которых Украина закрыла границы, оказались также профессор МГИМО МИД РФ Евгений Воронин, основатель ТОВ «1С» Борис Нуралиев, основатель ТОВ «Корпорация «Парус» Алексей Федоренко и другие.

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлил санкции в отношении ряда граждан Российской Федерации, Украины и российских компаний, срок действия которых истекает в мае.

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