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Госдеп введет санкции против четырех российских судов и четырех юрлиц
Фото: state.gov

Госдеп введет санкции против четырех российских судов и четырех юрлиц

Юлия Курганова

Внешняя политика

США намерены ввести санкции против четырех российских судов и четырех юридических лиц из-за проекта «Северный поток — 2». Об этом сказано в докладе, который Госдепартамент США регулярно предоставляет Конгрессу в связи со строительством трубопровода. Документ на своей странице в Twitter опубликовала в среду, 19 мая, журналист телеканала CBS Ина Руффини.

В перечень судов входят «Владислав Стрижов», «Академик Черский», «Юрий Топчев» и «Балтийский исследователь». В список юридических лиц попали«Мортранссервис», «Коксохимтранс», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Ранее Госдеп объяснил отказ от санкции против «Северного потока — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: Оставили в покое? Почему США неожиданно сменили курс по «Северному потоку — 2»

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