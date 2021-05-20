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РПЦ призвала не считать вакцинацию грехом
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

РПЦ призвала не считать вакцинацию грехом

Кирилл Николаев

Религия

Заявление о том, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением, является ошибочным. Об этом заявили в Русской православной церкви по итогам круглого стола на тему вакцинации.

В мероприятии приняли участие архиереи и священнослужители РПЦ, ученые, врачи, общественные деятели и православные активисты. Отмечается, что выбор в пользу или отказа от вакцинации является индивидуальным решением каждого человека.

Кроме того, участники мероприятия выразили мнение, что в случае отсутствия доступной альтернативы для лечения коронавируса человек, использующий вакцину, которая была создана или протестирована с применением эмбриональной человеческой клеточной культуры, «не сопричастен к греху аборта, в результате которого была создана эта клеточная культура», сообщает Интерфакс.

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