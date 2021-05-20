Специалисты выяснили, что симптомы COVID-19 можно подавить с помощью гарцинии

Специалист Центра испытания качества кормов и продуктов животного происхождения НИЦ Анна Филинова взяла пробу мяса и проверяет ее на коронавирус / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Медики выяснили, что для подавления симптомов коронавирусной инфекции и воспаления легких можно использовать экстракт гарцинии. Об этом они сообщили в своих исследованиях.

По словам врачей, коронавирусную инфекцию и симптомы воспаления легких может подавить тропическое растение гарциния, которая широко используется в народной африканской медицине.

— Многие симптомы коронавирусной инфекции предположительно связаны с тем, что белки ее оболочки вызывают мощнейшую воспалительную реакцию и заставляют клетки иммунитета вырабатывать вещества, усиливающие ее. Мы показали, что это можно предотвратить при помощи экстракта и семян гарцинии, — говорится в исследованиях, опубликованных на bioRxiv.

С начала вспышки эпидемии ученые и врачи исследуют, как на коронавирусную инфекцию действуют уже существующие противовирусные препараты, другие лекарства и различные биологически активные вещества. На сегодняшний момент специалистами также продолжается поиск новых веществ и препаратов для лечения этого заболевания.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гинцбург рассказал, когда вакцину «Спутник V» могут начать исследовать на детях