Россиянин получил 30 месяцев тюрьмы в США

Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Гражданин РФ Кирилл Фирсов приговорен к тюремному сроку 30 месяцев в США по обвинению в торговле данными с аккаунтов американских геймеров. Об этом во вторник, 25 мая, рассказали в американском министерстве юстиции.

Как уточняет ведомство, Фирсов участвовал в администрировании сайта, который позволял киберпреступникам продавать данные с украденных кредитных карт, другую личную информацию.

Также россиянину вменили предоставление сервисов для использования в преступных действиях.

По сведениям минюста США, в период с 2013 до 2020 года на сайте функционировали около трех тысяч магазинов с оборотом 17 миллионов долларов. Фирсов утверждал, что основной массив проданной информации касался российских аккаунтов. Однако суд счел доказанным, что сделки на 1,2 миллиона долларов касались информации, происходившей из США, включая данные игроков, сообщается на официальном сайте минюста США.

Читайте также: Американский суд приговорил россиянина к 10 месяцам тюрьмы