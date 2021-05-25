Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россиянин получил 30 месяцев тюрьмы в США
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Россиянин получил 30 месяцев тюрьмы в США

Татьяна Плотникова

Общество

Гражданин РФ Кирилл Фирсов приговорен к тюремному сроку 30 месяцев в США по обвинению в торговле данными с аккаунтов американских геймеров. Об этом во вторник, 25 мая, рассказали в американском министерстве юстиции.

Как уточняет ведомство, Фирсов участвовал в администрировании сайта, который позволял киберпреступникам продавать данные с украденных кредитных карт, другую личную информацию.

Также россиянину вменили предоставление сервисов для использования в преступных действиях.

По сведениям минюста США, в период с 2013 до 2020 года на сайте функционировали около трех тысяч магазинов с оборотом 17 миллионов долларов. Фирсов утверждал, что основной массив проданной информации касался российских аккаунтов. Однако суд счел доказанным, что сделки на 1,2 миллиона долларов касались информации, происходившей из США, включая данные игроков, сообщается на официальном сайте минюста США.

Читайте также: Американский суд приговорил россиянина к 10 месяцам тюрьмы

вердикт судаСШАроссиянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Все мнения
О проекте