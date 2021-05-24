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Американский суд приговорил россиянина к 10 месяцам тюрьмы
Фото: pixabay

Американский суд приговорил россиянина к 10 месяцам тюрьмы

Юлия Павлушова

В мире

Гражданин России Егор Крючков, который признался в попытке организовать кибератаку на Tesla, приговорен к отбыванию 10 месяцев в тюрьме. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает РИА Новости.

Решение вынес окружной суд США в Неваде. По словам судьи Миранды Ду, россиянин уже де-факто отбыл 10 месяцев заключения, поскольку его арестовали в августе прошлого года. Тогда он приехал в страну по туристической визе.

Также суд предписал депортировать Егора Крючкова и наложить на него штраф в размере 14,8 тысячи долларов.

Ранее россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы в США.

Читайте также: Россиянина арестовали в США по обвинению в «отмыве» 336 миллионов долларов

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