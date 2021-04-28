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Россиянина арестовали в США по обвинению в «отмыве» 336 миллионов долларов
Фото: Pixabay

Россиянина арестовали в США по обвинению в «отмыве» 336 миллионов долларов

Юлия Курганова

Происшествия

Российского гражданина Романа Стерлингова, который имеет также гражданство Швеции, арестовали в Соединенных Штатах по обвинению в «отмыве» биткоинов на сумму в 336 миллионов долларов.

Уточняется, что россиянин проходит по трем пунктам — отмывание денежных средств, участие в денежных переводах без соответствующей лицензии и организация бизнеса по переводам денег без лицензии.

— Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента, — сообщается в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, на которых строится обвинение, передает РИА Новости.

Значительная сумма отмытых Стерлинговым средств проходила через крупные площадки по торговле наркотиками. Всего же через сайт россиянина прошло более миллиона биткоинов.

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