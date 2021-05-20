Россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы в США

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Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил россиянина Антона Богданова к пяти годам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и взлом компьютерных сетей. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе Министерства юстиций США.

Отмечается, что с 2014 по 2016 годы 35-летний Богданов вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы частных фирм по подготовке налоговой отчетности. Он украл личную информацию клиентов и с ее помощью получал возврат переплаты по налогам.

Россиянин признал свою вину. Также он должен будет выплатить штраф в размере 476 тысяч долларов, сообщает ТАСС.

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