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Посольство России подтвердило похищение россиянина пиратами у берегов Ганы
Фото: pixabay.com

Посольство России подтвердило похищение россиянина пиратами у берегов Ганы

Полина Долганова

Внешняя политика

Российское посольство подтвердило, что пираты похитили россиянина у берегов Ганы. Об этом сообщил российский посол в Гане Дмитрий Суслов.

— Мы в процессе, налаживаем контакты с ганской рыболовной компанией, на связи с министерством иностранных дел, — заявил посол.

На вопрос о возможных требованиях пиратов, он ответил, что с похитителями контактирует владелец судна. Посольство находится в процессе установки контакта с ним, чтобы спланировать дальнейшие действия.

Напомним, ранее портал компании по морской безопасности Dryad Global сообщил, что пираты напали на рыболовное судно неподалеку от побережья Ганы. Уточняется, что похищены были пять членов экипажа, среди которых был один гражданин России, пишет РИА Новости.

Весной этого года пираты также похитили россиянина во время нападения на судно в Гвинейском заливе.

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