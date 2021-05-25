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Наталья Сергунина представила программу онлайн-форума Smart Cities Moscow
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина представила программу онлайн-форума Smart Cities Moscow

Кирилл Николаев

Город

Во вторник, 25 мая, в столице открывается международный онлайн-форум Smart Cities Moscow. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Мероприятие объединяет специалистов в области умных городов из 20 стран мира. Международный онлайн-форум впервые пройдет в Москве. Спикерами станут главы и члены правительств стран и городов Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, а также руководители подразделений Международного союза электросвязи, эксперты крупнейших международных университетов, топ-менеджеры и специалисты ведущих российских и мировых технологических компаний.

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что за минувшее десятилетие Москва сделала рывок в развитии. Изменения коснулись всех сфер.

— Мы активно применяем передовые технологии и, разумеется, изучаем лучшие практики иностранных коллег. Форум поможет нам объединить усилия — обменяться опытом и наметить возможные шаги по сотрудничеству в этой области, — заявила Наталья Сергунина.

В деловую программу форума вошло три основных направления: инфраструктура и технологии умного города, умный город для жизни, а также устойчивое развитие умного города. В течение двух дней эксперты обсудят внедрение искусственного интеллекта в городские сервисы, электронное правительство, интеллектуальные транспортные системы, развитие кибербезопасности в городской среде. За всеми мероприятиями Smart Cities Moscow можно следить на YouTube-канале и на официальном сайте форума.

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