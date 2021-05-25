Россияне рассказали о главных способах борьбы со стрессом
Около трети россиян в борьбе со стрессом выбирают общение с друзьями и родственниками, еще почти треть заедают проблемы сладостями. Об этом свидетельствуют данные опроса.
Так, 34 процента опрошенных для борьбы с тревогой проводят время с близкими. При этом таким образом справляются со стрессом граждане от 21 до 40 лет — 36 процентов, и от 41 до 50 лет — 35 процентов.
Сладости в качестве антистресса используют 27 процентов россиян, большинство них — женщины.
Кроме того, респонденты, чтобы справиться с тревогой, принимают успокоительные, проводят время с животными и употребляют алкоголь.
В опросе холдинга «Ромир» поучаствовали свыше 3,5 тысячи человек, сообщает ТАСС.
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