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Россияне рассказали о главных способах борьбы со стрессом
Фото: pexels.com/Lukas

Россияне рассказали о главных способах борьбы со стрессом

Виктория Родимкина

Общество

Около трети россиян в борьбе со стрессом выбирают общение с друзьями и родственниками, еще почти треть заедают проблемы сладостями. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Так, 34 процента опрошенных для борьбы с тревогой проводят время с близкими. При этом таким образом справляются со стрессом граждане от 21 до 40 лет — 36 процентов, и от 41 до 50 лет — 35 процентов.

Сладости в качестве антистресса используют 27 процентов россиян, большинство них — женщины.

Кроме того, респонденты, чтобы справиться с тревогой, принимают успокоительные, проводят время с животными и употребляют алкоголь.

В опросе холдинга «Ромир» поучаствовали свыше 3,5 тысячи человек, сообщает ТАСС.

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