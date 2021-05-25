Храмовый комплекс построят в Новой Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Кленовское, деревня Коротыгино Карта всех событий

Храмовый комплекс, суммарная поэтажная площадь которого составляет 3860 квадратных метров, построят в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Объект возведут в деревне Коротыгино в поселении Кленовском. Проект строительства на участке площадью 1,9 гектара согласовали в градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК).

Земельный участок на девять лет передадут Православному приходу храма Казанской иконы Божией Матери столичной епархии Русской православной церкви, уточнила ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На территории планируют возвести храм, церковные лавки, дома причты и другие здания. В рамках благоустройства территории возле храма разместят автостоянку, организуют детскую площадку, фонтан, а также установят поклонный крест, пишет агентство городских новостей «Москва».

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