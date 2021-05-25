Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссера Александра Калягина

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 79-летием художественного руководителя Московского театра Et Cetera Александра Калягина. Соответствующую поздравительную телеграмму опубликовали на официальном сайте мэра Москвы.

По словам главы города, Московский театр Et Cetera, который создал Калягин в 1992 году, украшает культурное пространство столицы.

— Выдающийся актер, режиссер, педагог и организатор театрального дела, вы на протяжении десятилетий вносите огромный вклад в сохранение и приумножение славных традиций отечественного искусства. Ваши блистательные роли снискали вам искреннюю любовь миллионов зрителей, — написал мэр.

Александр Калягин родился 25 мая 1942 года в Кировской области. Он отучился на врача и работал фельдшером на скорой помощи. Позже, в 1965 году, он окончил театральное училище и начал работать с труппой Московского театра драмы и комедии на Таганке. Всего Калягин сыграл в 40 спектаклях в разных театрах, а также снялся в более чем в 50 фильмах.

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