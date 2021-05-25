Эндокринолог назвала признаки, свидетельствующие о проблемах с щитовидкой

Фото: pixabay.com

Признаки, свидетельствующие о серьезных проблемах с щитовидной железой, перечислила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Ежегодно по всему миру 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. В 2008 году его учредила Европейская тиреоидологическая ассоциация. Поэтому в этот день в разных странах мира организуют мероприятия, направленные на повышение уровня информированности человека о заболеваниях щитовидки, а также методах лечения и профилактики.

Как объяснила специалист, чаще всего проблемы с щитовидной железой проявляются как гипотиреоз или гипертиреоз. Первый обозначает замедленную выработку гормонов, а второй — ускоренную. Однако самостоятельно распознать проблему со здоровьем человеку сложно, потому что признаки маскируются под обычные болезни.

— Гипотиреоз, как правило, проявляется подавленным настроением, потерей аппетита, ощущением слабости, бессонницей, плаксивостью. При гипертиреозе человек может наблюдать за собой нервозность и раздражительность, — рассказала Екатерина Иванникова.

Она также добавила, что у женщин проблемы с щитовидкой могут проявляться в виде нарушений менструального цикла, отмечает «Москва 24». О недуге может свидетельствовать и состояние кожи. Например, если она стала сухой, то это может указывать на гипотиреоз, а вот повышенная потливость — на гипертиреоз.

Читайте также: Эндокринолог назвала симптомы, сигнализирующие о проблемах с щитовидкой