Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эндокринолог назвала признаки, свидетельствующие о проблемах с щитовидкой
Фото: pixabay.com

Эндокринолог назвала признаки, свидетельствующие о проблемах с щитовидкой

Елена Фролова

Здоровье

Признаки, свидетельствующие о серьезных проблемах с щитовидной железой, перечислила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Ежегодно по всему миру 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. В 2008 году его учредила Европейская тиреоидологическая ассоциация. Поэтому в этот день в разных странах мира организуют мероприятия, направленные на повышение уровня информированности человека о заболеваниях щитовидки, а также методах лечения и профилактики.

Как объяснила специалист, чаще всего проблемы с щитовидной железой проявляются как гипотиреоз или гипертиреоз. Первый обозначает замедленную выработку гормонов, а второй — ускоренную. Однако самостоятельно распознать проблему со здоровьем человеку сложно, потому что признаки маскируются под обычные болезни.

— Гипотиреоз, как правило, проявляется подавленным настроением, потерей аппетита, ощущением слабости, бессонницей, плаксивостью. При гипертиреозе человек может наблюдать за собой нервозность и раздражительность, — рассказала Екатерина Иванникова.

Она также добавила, что у женщин проблемы с щитовидкой могут проявляться в виде нарушений менструального цикла, отмечает «Москва 24». О недуге может свидетельствовать и состояние кожи. Например, если она стала сухой, то это может указывать на гипотиреоз, а вот повышенная потливость — на гипертиреоз.

Читайте также: Эндокринолог назвала симптомы, сигнализирующие о проблемах с щитовидкой

эндокринологщитовидкащитовидная железа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Все мнения
О проекте