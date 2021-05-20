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Эндокринолог назвала симптомы, сигнализирующие о проблемах со щитовидкой
Фото: pexels.com/pixabay.com

Эндокринолог назвала симптомы, сигнализирующие о проблемах со щитовидкой

Анастасия Колоскова

Здоровье

Эндокринолог Мария Васильева рассказала о главных признаках заболеваний щитовидной железы, при появлении которых следует незамедлительно обратиться к врачу.

По ее словам, эти признаки делятся на две группы. Одни из симптомов проявляются местно. В этом случае щитовидная железа увеличивается в размерах и появляется зоб, который может сдавливать близлежащие органы. Это происходит из-за диффузного увеличения органа на фоне йододефицита либо же, когда в нем появляются узлы.

Медик отметила, что в этом случае человек может ощущать першение в горле. Пациенты с зобом испытывают трудности при глотании твердой пищи и чувствуют сдавливание в горизонтальном положении. Им также затруднительно застегивать верхнюю пуговицу рубашки.

Другим проявлением проблем со щитовидкой является недостаток или переизбыток гормона ТГК.

— Если недостаток — пациенты жалуются на слабость, апатию, снижение работоспособности, выпадение волос, сухость кожи. При переизбытке пациенты находятся в тревожном состоянии, в стрессе. Их беспокоит тремор рук, может появиться выпячивание глаз. Особенно у тех, кто курит, — цитирует Васильеву Пятый канал.

Она отметила, что повышение или недостаток гормона щитовидной железы могут стать причиной бесплодия или невынашивания беременности.

Васильева порекомендовала при первом же подозрении на проблемы со щитовидной железой обратиться к врачу, а также сдать анализ на гормоны и сделать УЗИ.

Ранее врач-эндокринолог назвала ошибочной связь сладостей и хорошего настроения.

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