Опрос показал, сколько россиян предпочитают делать ремонт самостоятельно

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Большая часть россиян предпочитает делать ремонт своими силами, однако к некоторым работам все-таки привлекает мастеров. Как правило, люди чаще всего берутся сами за демонтаж, работу с электропроводкой и сантехникой, поклейку обоев и дизайн интерьера.

Существует множество историй о том, как люди сами выполнили ремонт. Причем бывают такие случаи, когда смекалка побеждает практически все преграды, а также помогает успешно обустроить дом.

Согласно статистическим данным, 71 процент жителей России готов самостоятельно заниматься электропроводкой, 63 процента — клеить обои, 62 процента — решать вопросы с сантехникой, 57 процентов — продумать дизайн интерьера.

При этом меньше всего граждане хотят сами устанавливать окна, кондиционер, двери, укладывать плитку, продумывать перепланировку квартиры, заниматься монтажом потолка. Это нежелание связано со сложностями манипуляций. Ведь, например, для установки дверей необходима определенная квалификация, отмечает Nation news. В противном случае можно повесить дверь в перевернутом виде.

Привлекают профессионалов к части работ 28 процентов россиян, а полностью доверяют ремонт строительным бригадам только три процента.

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